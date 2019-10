An den USA attackéieren déi demokratesch Presidentschaftskandidaten – kollektiv – de President Donald Trump.

Bei der 4. Telesdebatt, der Éischter, zanter datt géint den Trump wéinst engem méiglechen Impeachment enquêtéiert gëtt, hunn déi demokratesch Kandidaten de President schaarf ugegraff.

De fréieren US-Vizepresident Joe Biden an de lénke Senateur Bernie Sanders hunn den Trump am Debat dee "korruptste President an der Geschicht vum Land" genannt. Déi lénk Senateurin Elizabeth Warren huet sech beklot, datt den Trump ëmmer nees géint d'Gesetzer géif verstoussen. Et géif ëm d'Zukunft vum Land goen.

De Joe Biden steet an der ganzer Vir-Enquête jo och an der Kritik, respektiv säi Bouf. Deen hätt näischt gemaach, wat en net hätt dierfen, huet de Biden verséchert. Weider Froen huet en awer evitéiert a wollt sech méi op dem Trump seng méiglech Verfeelunge konzentréieren.