"Mir wäerten nimools eng Wafferou deklaréieren", sot den Erdogan Direktioun Washington, wou de President Trump en Enn vun den Attacke gefuerdert hat.

Säi Vizepremier Mike Pence an den Ausseminister Mike Pompeo maache sech e Mëttwoch op de Wee, fir am Konflikt tëscht der Tierkei an de Kurdemilizen am Norde vu Syrien ze vermëttelen.

Fir en Donneschdeg ass dem Wäissen Haus no en Treffen tëscht dem Pence an dem Erdogan geplangt.