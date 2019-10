Nom Doud vun zwee Mataarbechter vum Pak-Zouliwwerer Hermes an engem Zenter a Sachsen-Anhalt an Däitschland lafen d'Ermëttlungen.

Ass et Zoufall oder stécht eppes derhannert?

En Dënschdeg de Moien ass ee Mann dout am Zenter fonnt ginn, mëttes souz e weidere Mataarbechter dout an enger Camionnette. Och gouf et nach ee Schwéierblesséierten, dat soll awer en normalen Noutfall gewiescht sinn. D'Police enquêtéiert elo. Datt zwee anscheinend gesond Mataarbechter vun enger Firma op engem Dag stierwen, ass éischter ongewéinlech.