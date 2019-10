Et si Biller, déi näischt fir schwaach Nerve sinn. Zwou Déiereschutzorganisatiounen hunn heemlech an engem Versuchslabo gefilmt an de Video verëffentlecht.

Jonk, bluttverschmierte Beagle-Hënn an ze klenge Käfeger, Kaze mat zerpickte Been an Afen, déi um Hals ugestréckt u Metallgesteller befestegt sinn. Et sinn Opnamen, déi schockéieren. Un hinne gi qualvoll Versich duerchgefouert. Se kréie Substanzen ze schlécken an d'Reaktioune ginn ofgewaart. Dacks sinn d'Niewewierkungen esou hefteg, dass d'Déiere stierwen.

D'Opname stame vun der "Soko Tierschutz" zesumme mat "Cruelty Free International". Fir hir Dokumentatioun hu si eng Persoun an de "Laboratorium für Pharmakologie und Toxikologie“ zu Mienenbüttel an der Géigend vun Hamburg ageschleist. Dës Persoun huet méintelaang als Déierefleeger do geschafft an heemlech déi grujeleg Zoustänn gefilmt. D'Bildmaterial ass an engem Zäitraum vun Dezember 2018 a Mäerz 2019 entstanen.

Opgepasst, dës Biller weise Gewaltzeenen un Déieren. Kucken op eege Gefor!

D'Bildmaterial, dat op de soziale Reseauen d'Ronn mécht, suergt däitschlandwäit fir Entsetzen. Ma och international bleift dëst net ouni Konsequenzen. Hannert de Versich stiechen däitsch, awer och international Pharma-Firmen. De Grond: Esou Tester un Déiere sinn an Däitschland méi bëlleg a liicht duerchzeféieren. Wann no enger Demande fir en Test bei den zoustännege Autoritéite keng Réckmeldung kënnt, kann de Labo lassleeën, och ouni Accord.

De Labo verstéisst dobäi géint international Déiereschutzgesetzer. D'Veterinäresamt an der Schwäiz huet gemellt, déi néideg Ermëttlungen an d'Weeër ze leeden. Och aner Administratiounen zéien no, wéi d'Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves), déi eng Plainte géint de Labo deposéiert hunn.

Iwwerdeems geréit och d'Politik an Däitschland an d'Viséier, well sech de Labo net un d'EU-Direktiv hält. An Däitschland stierwen all Joer op d'mannst 2,8 Milliounen Déieren no Déiereversich a Laboen, sou "Cruelty Free International".