Eise Journalist Petz Bartz, deen nach viru Kuerzem a Syrien war, erkläert déi aktuell Situatioun, wéi et dozou komm ass an hir méiglech Suitten.

Weider analyséiert hien déi aktuell Lag ronn eng Woch no der Invasioun. Alles ronderëm de Konflikt a Syrien gëtt erkläert.

Wat ass e Mëttwoch geschitt?

Iwwerdeems d'US-Truppen am Gaang sinn, Syrien ze verloossen, huelen déi syresch Regimm-Truppe vum Assad an d'Russe Positioun, fir d'Kurden am Norde vu Syrien ze ënnerstëtzen. Si wiere mëttlerweil an der Grenzstad Kobane ukomm, déi fir d'Kurden eng grouss symbolesch Bedeitung huet. Den tierkesche President Erdogan refuséiert, eng Delegatioun vu Washington ënnert der Leedung vum Vizepresident Mike Pence ze ëmfänken. Hie wéilt just mat sengem Homolog Donald Trump schwätzen. Friddensgespréicher mat de Kurden oder eng Wafferou schléisst Ankara aus.

De syreschen Ausseminister Walid al-Muallim condamnéiert déi "expansionistesch Ambitioune" vun der Tierkei.

De President Donald Trump huet e Mëttwoch nach eemol seng Decisioun verdeedegt, d'US-Truppen ofzezéien. D'Entscheedung gouf och vu ville Republikaner als Feeler interpretéiert – virun allem vun den Diplomaten an de militäresche Beroder.