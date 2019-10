Och an anere katalanesche Stied koum et zu Gewalt, Vandalismus an Autoen hu gebrannt.

En ëmstriddent Uerteel huet déi Protester e Méindeg ausgeléist. 9 prominent katalanesch Onofhängegkeets-Kämpfer goufen zu Prisongsstrofe veruerteelt. De Regionalpresident Torra fuerdert en direkte Stopp vun der Gewalt.