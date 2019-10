Bei der Obduktioun vun den zwee Mataarbechter vum Pak-Zouliwwerer Hermes huet ee keng Unzeeche fir eng Vergëftung fonnt.

En Dënschdeg de Moie war ee Mann dout am Zenter zu Haldensleben fonnt ginn, mëttes souz e weidere Mataarbechter dout an enger Camionnette. Och gouf et nach ee Schwéierblesséierten, dat soll awer en normalen Noutfall gewiescht sinn.

Datt zwee anscheinend gesond Mataarbechter vun enger Firma op engem Dag stierwen, ass éischter ongewéinlech. D'Police huet en Donneschdeg matgedeelt, datt bei der Obduktioun vu béide Persounen erauskomm ass, datt si awer un engem natierlechen Doud gestuerwe sinn. Bei der Analys an der Rechtsmedezin hätt ee keng Hiweiser op eng Vergëftung fonnt.

D'Aarbechten am Zenter sinn en Donneschdeg nees ugelaf. Duerch de Stopp vu knapp 24 Stonnen kënnt et zu Verspéidungen bei de Liwwerungen.