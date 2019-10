D'USA organiséieren d'nächst Joer de G7-Sommet. Den Donald Trump däerf d'Plaz eraus sichen an huet sech fir säi Golfhotel zu Miami decidéiert.

Et wär einfach déi perfekte Plaz, besser wéi all déi aner Méiglechkeeten. Den Donald Trump géif och finanziell net dovunner profitéieren, heescht et.

Den Hotel géif méi bëlleg gi wéi aner Plazen.