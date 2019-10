Tëscht Bréissel an Antwerpen gouf et en Donneschdeg en uergt Accident. En SUV mat Lëtzebuerger Placken, ass engem Camion quasi ongebremst hannendrop gefuer

Den Accident war en Donneschdeg Moie géint 10 Auer op der Héicht vu Schelle. Beim Auto handelt et sech ëm e Range Rover. Wéi et schéint, ass den Auto mat héijer Vitess ënnerwee gewiescht, wéi en op de Schluss vun engem Stau opgefuer ass. Et gouf nach probéiert de Chauffer ze reaniméieren, ma en ass nach op der Plaz gestuerwen.

Méiglecherweis ass den Handy Schold um Ongléck. Der Police no, hat de Mann nach de GSM am Grapp. Wéi belsch Medie mellen, géif et sech beim Affer ëm e Mann vun 41 Joer handelen.