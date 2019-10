Am Fall vun der isoléierter Famill an Holland ass och de Papp festgeholl ginn.

Um Haff an Holland sollen de Papp a seng 6 elo erwuesse Kanner an engem klenge Raum gehaust hunn. Et ginn Indicen, datt si Member an enger Sekt sinn. Rieds geet vun der sougenannter „Moon-Sekt“, dat heescht vun der „Vereenegunskierch“ vum Koreaner Moon.

En Éisträicher, deen den Haff gelount hat, ass jo och schonn am Prisong.

De Papp a seng Kanner sollen 9 Joer laang isoléiert vun der Baussewelt an engem klenge Raum gelieft hunn.