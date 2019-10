Si schéngt net laang gehal ze hunn, d'Waffepaus fir Nordsyrien, déi um Donneschdeg tëscht den USA an der Tierkei ausgehandelt gouf.

Schonn um Freideg hunn d'Kurden nei tierkesch Loftattacken gemellt. D'Lag an Nordsyrien an an der ganzer Regioun bleift jiddefalls extrem ugespaant mat och der Fro, wat mat den IS-Kämpfer geschitt, déi bis ewell vun de Kurde festgehale goufen. De Petz Bartz huet mat der tierkescher Ambassadrice Fazilet Dağcı Çığlık zu Lëtzebuerg geschwat.

De ganzen Interview mat der tierkescher Ambassadrice D'Fazilet Dagci Ciglik huet sech de Froe vum Petz Bartz gestallt.

D'Initiativ "Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuerg" huet e Protest-Piquet virum Ausseministère an der Stad organiséiert. Nieft engem Stopp vun der tierkescher Aggressioun an der Reprise vu Friddensverhandlungen tëscht alle Acteuren gëtt eng "No Fly Zone" ënnert der Kontroll vun de Vereente Natiounen gefuerdert. Och soll eng international Léisung fonnt ginn, fir déi 4 Millioune syresch Flüchtlingen an der Tierkei.