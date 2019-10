Ënnert der Leedung vu Frankräich gëtt no enger legaler Léisung gesicht, fir d’IS-Prisonnéier aus Syrien erauszehuelen.

D'Kurden an d’Tierkei gi sech géigesäiteg d’Schold, d’Wafferou am Nordoste vu Syrien ze briechen. D’USA hate jo 5 Deeg ausgehandelt, fir de Kurden Zäit ze ginn, sech zeréckzezéien. Frankräich ass iwwerdeems beméit, d'IS-Prisonnéier aus der Krichsregioun erauszekréien, fir ze evitéieren, datt dës flüchten.

Islamistesch Extremisten, déi vun der Tierkei ënnerstëtzt ginn, hu virun zwee Deeg an der kurdescher Grenzstad Tal Abyad Tunnele fonnt, duerch déi déi syresch/kurdesch YPG-Miliz déi tierkesch PKK mat Waffe géif versuergen, sou de Verdacht. Zum Deel wiere se ënnert den Haiser vun Zivilisten am Norde vu Syrien gegruewe ginn. Grad dowéinst och wéilt den tierkesche Militär d’Kontroll vun der Grenzregioun op syreschem Territoire bis op 30 Kilometer an d’Hannerland.

Ënnert der Leedung vu Frankräich géif iwwerdeems no enger legaler Léisung gesicht ginn, fir d’IS-Prisonnéier vun de Kurden aus dem Nordoste vu Syrien erauszehuelen an an den Irak ze bréngen.



De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn: Mir si mat de Fransousen am Gespréich selbstverständlech. Och wéinst deem Personnage, dee jo just a Syrien gaangen ass, fir den Ënnergank vum Mound ze fotograféieren an e schéint Bild op d'Homepage vun de Barbaren ze setzen. Dee Personnage ass mat um Radar vun de Fransousen, mir hunn all Informatioune ginn. Dat ass emol dat eent, mä dat zweet dat ass jo de Problem - Wou ginn déi Leit eng Kéier jugéiert? Normal wier et jo, wann déi géingen do jugéiert ginn, wou se hir Barbarei an hir Crimen verbruecht hunn, an do wieren och déi beschte Preuven dofir.

Et géif op jiddefalls drëms goen, sou den Ausseministère nach, fir op kee Fall d’Dieren opzemaache vun de Prisonge vun de Kurden an d’Kontroll ze verléieren.

Duerch de Réckzuch vun den amerikaneschen Truppen an duerch déi tierkesch Attacke riskéiere jo Honnerte vun IS-Kämpfer, déi bis ewell vun de kurdesche Forcen a Prisongen festgehal goufen, fräizekommen.

Och de Steve Duarte, de portugisesche Staatsbierger, dee vu Lëtzebuerg aus an den IS gaangen ass, sëtzt a sou engem Prisong.

Um Donneschdeg war de franséischen Ausseminister Jean- Yves Le Drian zu Bagdad fir doriwwer ze verhandelen, dass auslännesch IS-Membere kéinten am Irak viru Geriicht gestallt ginn. Schwéier soen, wat mat engem Steve Duarte geschitt, dee jo net déi Lëtzebuerger Nationalitéit huet.

