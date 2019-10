Amnesty International geheit der Tierkei Krichsverbrieche vir. Bombardementer, Entféierungen a Morden, sou geet d'tierkesch Arméi a Syrien vir.

E Rapport vun der Mënscherechtsorganisatioun schwätzt eng kloer Sproch: tierkesch Zaldoten solle bei hirer Attack op d'Kurdegebidder am Nordoste vu Syrien Krichsverbrieche begaangen hunn. Amnesty huet eegene Aussoen no Beweiser heivir gesammelt.

Am Rapport geet et zum Beispill ëm den Doud vun enger syresch-kurdescher Politikerin. De Recherchen no solle syresch Rebellen, déi vun der Tierkei ënnerstëtzt goufen, d'Fra geschloen an erschoss hunn. D'Rebellen hunn d'Accusatiounen dementéiert.