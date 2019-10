Dës goufen ausgeléist duerch d'Onzefriddenheet, déi an der Gesellschaft vis-à-vis vun der sozialer an ekonomescher Ongläichheet herrscht.

Ënnert anerem goufe Supermarchéen ausgeraumt an Autoen a Brand gesat. Dräi Mënsche sinn um fréie Sonndeg de Moien ëm d'Liewen komm, wéi e Feier an engem Buttek ausgebrach ass. Donieft goufen et iwwer 300 Verhaftungen a ronn 150 blesséiert Polizisten, esou den offiziellen Bilan.

D'Regierung mellt, dass um Méindeg verschidde Schoulen an der chilenescher Haaptstad zou bleiwen.