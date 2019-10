E Sonndeg gëtt a Bolivien den neie President gewielt. 7,3 Millioune Bolivianer entscheeden, ob den Evo Morales eng 4. Amtszäit untriede wäert.

Den éischten indigene Staatschef vum südamerikaneschen Land regéiert schonn zanter 13 Joer. De wichtegste Géigner vum Evo Morales ass den Ex-Staatschef Carlos Mesa.

Den amtéierende President Morales stoung a leschter Zäit vill an der Kritik. Aktivisten hunn him virgeworf, mat senger Politik d'Ofbrenne vum Amazonas z'ënnerstëtzen. Géigner kritiséieren ausserdeem, datt hien d'Korruptioun géing toleréieren an op Käschte vum Gesondheets- a Bildungssystem an deier Bauprojete géing investéieren. Déi bolivianesch Verfassung verbitt u sech eng véiert Amtszäit, mä den ieweschten Tribunal électoral huet seng Kandidatur am Dezember 2018 zougelooss.

Den Ausgang vun dëse Walen gëllt als ongewëss. An de leschten Ëmfroe louch de Morales nëmme knapp viru sengem Géigner Mesa.