Nom Blockage fir Bäitrëttsverhandlunge mat Nordmazedonien um EU-Sommet kënnt et am Balkanland am Abrëll zu virgezunnen Neiwalen.

Dat huet de Premier Zoran Zaev e Sonndeg den Owend no Gespréicher mam President Stevo Pendarovski a weidere politesche Spëtzevertrieder bekannt ginn. De Premier vu Nordmazedonien Trëtt Uganks Januar zeréck. D'Wale sollen den 12. Abrëll ofgehale ginn. Eng Iwwergangsregierung soll d'Land bis d'Parlamentswalen leeden. D'EU-Memberlänner hate sech d'lescht Woch um Sommet op en neits net konnten op Bäitrëttsverhandlungen mat Nordmazedonien an Albanien eegenen. Besonnesch Frankräich ass dogéint.