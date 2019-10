Bei de Parlamentswalen an der Schwäiz hunn déi gréng Parteien een historescht gutt Resultat notéiert.

Déi lénksgeriichte Gréng hunn dem offizielle Walresultat no ronn 6 Prozentpunkten dobäi gewonnen a kommen op 13,2% vun de Stëmmen. Dee liberale Block vun déi gréng huet et mat engem Plus vu gutt 3 Punkten a 7,8% an d'Parlament zu Bern gepackt.

Déi Schwäizer Vollekspartei huet u Support verluer, bleift awer mat 25,6% stäerkste Kraaft. Si huet géintiwwer de leschte Wale knapp véier Punkte an domat 12 Mandater am Parlament verluer. Si stellt am neien Nationalrot mat iwwer 50 Deputéierten déi gréisst Fraktioun.