Et geet ëm d'Fro, ob den 48 Joer alen Australier aus dem Prisong entlooss gëtt.

Den Julian Assange wëll erreechen, dass hien op Sursis fräi kënnt a verweist op säi schlechte Gesondheetszoustand.

Den Assange war am Abrëll zu London verhaft ginn. Hie gouf zu engem Joer Prisong veruerteelt, well hie géint Kautiounsoploen verstouss hat. Do virdrun hat hien sech wärend 7 Joer an der Ambassade vum Ecuador zu London verschanzt. Hie wollt domat verhënneren, wéinst Vergewaltegungsvirwërf aus dem Joer 2010 u Schweden ausgeliwwert ze ginn.

An den USA ass de Grënner vu Wikileaks wéinst der Publikatioun vu geheimen Dokumenter a Verstéiss géint d'Anti-Spionage-Gesetz ugeklot. Hie misst do mat enger liewenslänglecher Prisongsstrof rechnen.