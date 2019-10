Een 11 Méint ale Puppelchen ass am Auto vu senger Stéifmamm vu véier Kugele getraff a liewensgeféierlech blesséiert ginn.

Wéi et dozou koum, muss nach gekläert ginn. Wéi et heescht, hätt d'Fra wärend dem Fueren e puer Schëss héieren, soss wier hier awer näischt opgefall. Wéi amerikanesch Medien mellen, hätten d'Dokteren nach e Sonndeg den Owend ëm d'Liewe vum Këndche gekämpft. Wéi et vun der Police heescht, kéint et een Zesummenhank gi mat enger Schéisserei an der Géigend, wärend där dräi Männer blesséiert goufen.