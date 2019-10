Leschten Ëmfroen no, deit sech eng enk Course un tëscht de Liberale vum Premierminister Justin Trudeau an de Konservative mam Spëtzekandidat Andrew Scheer.

Den Trudeau riskéiert ofgewielt ze ginn. Viru 4 Joer war hien déi grouss Hoffnung, haut si seng Zoustëmmungswäerter wéinst Skandaler virun de Walen am Keller. 27 Millioune Kanadier sinn opgeruff hier Stëmm ofzeginn.