58 Prozent vun den afrikanesche Migrante sinn an hirem Heemechtsland schaffen oder an d'Schoul gaangen.

Wéi eng Migranten aus Afrika kommen an Europa? Eng Etüd vun der UNO wollt dat erausfannen. Déi afrikanesch Migrante si gebilt, waren awer onzefridden. Si haten eng Aarbecht, eng besser Formatioun, wéi vill anerer an hirer Heemecht, a wollten trotzdeem net an hirem Land bleiwen.

58 Prozent si virun hirer Rees Direktioun Europa also schaffe gaangen oder an d'Schoul, mä hir Méiglechkeete ware staark begrenzt. Duerch hir Bildung wësse se vu bessere Chancen an Europa.

Den Duerchschnëttsalter vun de Migrante louch bei 24 Joer. Déi meescht, 91%, koumen iwwer d'Mier. De Gefore waren se sech deels bewosst. Nëmmen zwee Prozent soten dono, wa se alles am Virfeld gewosst hätten, hätte se d'Rees net ugetrueden. 78 Prozent schécken dann och Suen zréck an hir Heemecht.

Fir dës Etüd goufe knapps 2.000 Afrikaner aus 39 Länner gefrot, déi als Flüchtlingen an Europa komm sinn an elo an 13 verschidde Länner liewen.

2019 gouf et allgemeng manner Migratioun. Bis ewell sinn dëst Joer iwwer 91.000 Migranten an Europa komm, däitlech manner wéi déi Jore virdrun.

Et gëtt geschat, datt iwwer 1.000 Mënschen d'Rees net iwwerlieft hunn.