De Keanon Lowe huet an enger US-amerikanescher High School Schlëmmeres verhënnert, andeems hie säi Liewe fir d'Wuel vun de Schüler riskéiert huet.

Op enger Videokamera gouf opgeholl, wéi Jugendlecher ëm hiert d'Liewe rennen. De Sportsproff Keanon Lowe ass allerdéngs net virum Mann mat Schroutflënt fortgelaf, mä huet dësen ëmäerbelt. Op dës Manéier war den Täter ofgelenkt an eng drëtt Persoun konnt him d'Gewier ofhuelen an esou en Amoklaf verhënneren.