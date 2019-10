Den 13. Oktober si gutt 800 Familljemembere vun IS-Jihadiste vun Ain Issa bei Raqqa a Syrien fortgelaf.

De 15. Oktober huet e Grupp auslännesch Jihadistinne probéiert, vun Al-Hawl auszebriechen. Déi kurdesch Giischtercher konnten am leschten Ament nach verhënneren, dass der fräikomm wieren.

D’IS-Fraen a Gefaangenschaft a Syrien si genee esou radikaliséiert wéi hir Männer. D’Oum ass gebierteg vun Toulouse, huet e franséische Pass an ass 32-Joer al. Si war net Deel vum Grupp, dee wollt ausbriechen – och aus Angscht ëm hir 4 Kanner am Alter tëscht 2 a 6 Joer. Si schwätzt franséisch – benotzt fir d’Kalifat awer dat arabescht Wuert “khilafa”.

Déi tierkesch Invasioun schaaft fir vill vun de Fraen eng Geleeënheet a gëtt och als eng Revanche un de Kurde begréisst. Anerer allerdéngs fäerten de Sécherheetschaos, deen déi Offensiv ausgeléist huet.

Et ass en Däiwelskreess. Laanscht Prisong an Trennung vun de Kanner an Europa féiert just den Opbau vun engem neie Kalifat, sou wéi den IS-Chef Abu Bakr Al-Baghdadi et vu sengem Vollek och an engem Audio-Message aus sengem Exil mëttlerweil gefuerdert huet.