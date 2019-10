Den israelesche Premier vu bis elo, Benjamin Netanjahu huet dem President Reuven Rivlin säi Mandat, fir eng nei Regierung ze forméieren, zréckginn.

Do virdru ware schonn d'Verhandlungen, iwwert d'Formatioun vun enger grousser Koalitioun vum Netanjahu senger Likud-Partei an der oppositioneller Allianz vun der Mëtt vum fréiere Militärchef Benny Gantz, an enger Sakgaass gelant.