Wärend de Verhandlungen zu Sotschi um Schwaarze Mier, soll et no Donnéeë vum Kreml ëm eng Normaliséierung vun der Situatioun am Nordoste vum Land goen.

Knapp zwou Wochen nom Optakt vun der tierkescher Militäroffensive a Syrien, empfänkt de russesche President Wladimir Putin um Dënschdeg säin tierkeschen Homolog Recep Tayyip Erdogan fir Gespréicher. Wärend de Verhandlungen zu Sotschi um Schwaarze Mier, soll et no Donnéeë vum Kreml ëm eng Normaliséierung vun der Situatioun am Nordoste vum Land goen. Do gëllt nach bis en Dënschdeg den Owend ee Waffestëllstand. Dat soll der Kurdemiliz d'Méiglechkeet ginn fir sech zeréck ze zéien.