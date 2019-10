Mat der Kréinungszeremonie vum Keeser Naruhito huet a Japan eng nei Ära ugefaangen.

A Präsens vun iwwer 2.500 Gäscht aus der ganzer Welt huet den neie Keeser wärend enger feierlecher Zeremonie de japaneschen Troun iwwerholl.

D'Intronisatioun am Palais zu Tokio huet eng gutt hallef Stonn gedauert. Lëtzebuerg war vertrueden duerch de Grand-duc Henri. Mat dobäi sinn och d'Kinnekshaiser aus England, Holland an der Belsch.

Den 59 Joer alen Naruhito war den 1. Mee säin neie Posten ugetrueden, nodeems säi Papp, de Keeser Akihito am August 2016 annoncéiert hat, dass hien dee Moment géif ofdanken. Den Naruhito gëtt den 126. "Tenno" vu Japan. Beim japanesche Keeserhaus handelt et sech ëm déi eelste Monarchie op der Welt.

© AFP-Archiv

Et ass geplangt, dass den neie Keeser an d'Keeserin Masako eréischt den 10. November, am Kader vun enger iwwer 4 Kilometer laanger Parade duerch den Zentrum vun Tokio fueren. Des Decisioun gouf geholl, aus Récksiicht op d'Affer vum Taifun "Hagibis", deen d'lescht Woch iwwer Japan gezu war a bal 80 Doudesaffer gefuerdert huet.