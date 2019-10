Um Dënschdeg an der Mëttesstonn koum et zu Oslo zu dramateschen Zeenen, nodeem e Mann mat enger geklauter Ambulanz a Leit gerannt ass.

En arméierte Mann huet eng Ambulanz geklaut an ass an eng Grupp vu Leit gerannt. Dobäi goufen eng Fra an e Puppelchen an enger Poussette uerg blesséiert, si hu missten an d'Spidol bruecht ginn. Eng eeler Koppel huet d'Dot onbeschiedegt iwwerstanen.

D'Police konnt de Mann festhuelen, nodeem hie vun engem Beamten ugeschoss gouf. Den Täter wier net an engem kriteschen Zoustand, esou d'Police via Twitter.

Weider mellt d'Police iwwert Twitter, datt aktuell nach no enger Fra gesicht gëtt, déi eventuell eppes mat der Dot kéint ze dinn hunn.