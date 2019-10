An Nordkorea sinn no Informatioune vun de Vereenten Natiounen eelef Millioune Leit ënnererniert.

Estimatiounen no hunn 140.000 Kanner net genuch fir z'iessen. 30.000 vun hinne géife riskéieren ze stierwen. De Vereenten Natiounen no sinn déi schlecht Wirtschafts- an Agrarpolitik vun der nordkoreanescher Regierung Schold un dëser Entwécklung. De Manktem u Liewensmëttel géif donieft duerch d'Klima, onfruchtbart Land, Naturkatastrophen an déi negativ Repercussiounen vun de Sanktioune géint Pjöngjang verschäerft ginn.