D'Presidente vu béiden Natiounen hunn en Dënschdeg den Owend zu Sotschi en Deal an der Syrien-Kris ausgehandelt.

E kéint en Duerchbroch an der Syrien-Krise bréngen: den Deal tëscht Russland an der Tierkei, dee béid Presidente en Dënschdeg den Owend zu Sotschi gemaach hunn. Béid Länner wëllen elo zesummen d'Kontroll op der tierkesch-syrescher Grenz iwwerhuelen. An der Suite huet den US-President Donald Trump am fréie Mëttwochowend eiser Zäit matgedeelt, datt en d'Sanktioune géint d'Tierkei ophieft. Dat, well Ankara enger permanenter Wafferou zougestëmmt hätt.

Fir de Weste bedeit den Deal allerdéngs virun allem e Verloscht vum Afloss am Noen Osten.

Russesch Fändelen an der syrescher Stad Kobane op der tierkescher Grenz. E Mëttwoch ass e russesche Militär-Konvoi zu Kobane ukomm - laang eng Héichbuerg vum Islamesche Stad an duerno kontrolléiert vun de Kurden an den US-Truppen, déi elo jo fort sinn.

Déi gemeinsam Grenzkontroll ass en Deel vum Deal tëscht dem Kremlchef Vladimir Putin an dem tierkesche President Recep Tayyip Erdogan. Dobäi kënnt eng nei Wafferou vun 150 Stonnen, also ongeféier 6 Deeg, an deenen d'Kurdemiliz YPG sech aus enger Grenzschutz-Zon – 30 Kilometer an d'Land eran – zeréckzéie muss. D'Tierkei hätt enger permanenter Wafferou an Tëschenzäit zougestëmmt, mellt Washington am fréie Mëttwochowend eiser Zäit.

De russesche President huet et fäerdegbruecht, den Erdogan an de syreschen Diktator al-Assad zu engem Accord ze beweegen, mat deem déi zwee liewe kënnen. Den al-Assad war zwar net zu Sotschi, mä zu Idlib un der Front bei sengen Truppen. Hie géif d'russesch-tierkesch Zesummenaarbecht awer voll a ganz ënnerstëtzen. D'Reaktioun aus dem Westen dogéint éischter zeréckhalend. Esou sot de Jens STOLTENBERG, Generalsekretär NATO, datt et nach ze fréi wier, den Deal tëscht de Presidenten Erdogan a Putin ze beuerteelen.

De Westen gëtt sech net eens. D'USA hunn d'Sanktioune géint Tierkei opgehuewen an och Syrien ass zefridden. Russland ass de strategesche Gewënner - politesch wuel wichteg Tatsaachen. Mä déi bal zwou Woche laang Militäroffensiv am Nordosten vu Syrien huet Spueren hannerlooss: Doudeger, Blesséierter an eng 170.000 Mënschen op der Flucht.