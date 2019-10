Trotz de rezente Reformversprieche vum President Piñera sinn am Chile op en neits Zéngdausende vu Leit op d'Stroosse gaangen, fir ze protestéieren.

Wéi et vu Reporter op der Plaz heescht, wieren an der Haaptstad Santiago Barrikaden a Brand gestach ginn. Et koum och zu Affrontementer tëscht Demonstranten an der Police. Bis ewell koumen duerch d'Onrouen am Chile 18 Mënschen ëm d'Liewen.

De Piñera hat en Dënschdeg annoncéiert ënnert anerem d'Rente vum Staat souwéi de Mindestloun an d'Luucht ze setzen. Des Mesurë ginn dem Vollek awer net duer.