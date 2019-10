Duerch dee ville Reen an den Iwwerschwemmungen dono, koum a Spuenien ee Mann ëm d'Liewen.

Seng Läich gouf ronn 40 Kilometer vu Barcelona ewech op enger Plage fonnt, Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, géifen nach 5 Persoune vermësst ginn.

An der nordspuenescher Regioun Katalounien hat et an der Nuecht op e Mëttwoch hefteg ugefaange mat reenen. Duerch Äerdrutschen an Iwwerschwemmunge si ronn 50 Stroosse blockéiert. Ronn 25.000 Stéit hate mat Momenter kee Stroum.

Och a Südfrankräich an op Korsika sinn d'Pompjeeë wéinst dem ville Reen an dem staarke Wand an Alarmbereetschaft. Eng Fra ëm déi 70 Joer gouf an engem kriteschen Zoustand an ee Spidol ageliwwert, nodeems si vun de Waassermasse mat ewech gerappt gi war. D'Leit goufe vun den Autoritéiten opgeruff hir Haiser net ze verloossen an net mam Auto ze fueren.