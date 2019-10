An den USA hunn 20 bis 30 Supporter vum US-President Trump ee Sëtzungssall am Representantenhaus gestiermt.

Eng Beamtin vum Verdeedegungsministère sollt do eng Ausso maachen. Dës Auditioun gouf duerch d'Blockageaktioun ëm fënnef Stonne reportéiert.

Dem Donald Trump seng Supporter haten d'Sécherheetsleit passéiert an hunn du refuséiert nees ze goen. Si waren net Member vun de Kommissiounen, déi Accès zu de Sëtzungen hanner zouenen Dieren hunn. Et koum zu chaoteschen Zeenen. Bei der Auditioun vun där betraffener Beamtin goung et ëm déi ugestrieften Impeachment-Prozedur géint den US-President.

Dem Donald Trump gëtt jo virgeheit säin Amt mëssbraucht ze hunn, well hien d'Regierung an der Ukrain opgefuerdert hat géint säin demokratesche Rival Joe Biden ze enquêtéieren.