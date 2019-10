Déi jonk Fra gouf um Daach vun der Schoul gefesselt, mat Kerosin iwwerschott an ugefaangen. Elo goufen déi Ugeklote wéinst der grausamer Dot veruerteelt.

De Fall vum 19 Joer alen Nusrat Rafi hat am Abrëll dëst Joer hat international fir Entsetze gesuergt. Déi jonk Fra hat dem Direkter vun der Koran-Schoul sexuell Belästegung virgeworf an hat bei der Police eng Plainte gemaach.

E puer Deeg méi spéit gouf si op den Daach vun der Schoul gelackelt, do gefesselt an a Brand gestach. Kuerz virdrun hat si refuséiert d'Plainte nees zeréckzehuelen. D'Nusrat Rafi huet schwéier Verbrennungen dovugedroen, 80% vun hirem Kierper ware verbrannt a si ass 5 Deeg méi spéit am Spidol gestuerwen.

RTL NEWS: Schülerin ass no Vergewaltegungs-Uklo verbrannt ginn

An der Haaptstad Dhaka gouf et nom Mord deeglaang Protester. D'Premierministesch Scheich Hasina hat versprach, dass sämtlech Täter zur Rechenschaft gezu ginn.

Vun den 18 Leit, déi kuerz drop festgeholl gi waren, huet 1 ausgesot, datt den Direkter si opgefuerdert hat, Drock op d'Rafi ze maachen, datt si d'Virwërf fale léisst. Sollt si dat refuséieren, sollt se ëmbruecht ginn.

Der Police no hunn d'Täter, dorënner Matschüler, d'Affer mat engem Schal gefesselt. De Plang war, et wéi e Selbstmord ausgesinn ze loossen. Dee Plang ass schif gaangen, déi jonk Fra konnt nämlech d'Trapen eroflafen, nodeems d'Feier de Schal duerchgebrannt hat an hir Hänn a Féiss nees fräi waren.

Nach virun hirem Doud hat d'Nusrat Rafi e Video opgeholl, an deem si d'Virwërf géint den Direkter nach emol bekräftegt. "Den Direkter huet mech ugepak, ech wäert bis zu mengem leschten Otemzuch géint dës Verbrieche kämpfen."

16 Ugeklote goufen en Donneschdeg zum Doud veruerteelt. D'Uerteel géing weisen, dass kee Mäerder a Bangladesch onbestrooft dervukënnt, sou de Procureur Hafez Ahmed nom Uerteel.

Déi Veruerteelt hunn annoncéiert an Appell ze goen. Dem Nusrat Rafi hire Brudder huet sech zefridde gewise mam Uerteel, elo misst een et just séier ëmzesetzen.

Mënscherechtsorganisatioune kloen, datt d'Zuel vu Vergewaltegungen a Belästegungen a Bangladesch ëmmer méi klëmmt, ouni datt d'Täter bestrooft ginn. Och bei der Police war d'Plainte vum Nusrat Rafi als "keng grouss Affär" erofgespillt ginn.