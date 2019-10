Ënnert den Täter ass den Direkter vun der Schoul an dräi Klassekomeroden.

Déi 19 Joer al Schülerin hat am Fréijoer eng Plainte gemaach, well den Direkter hatt sexuell belästegt soll hunn. E puer Deeg méi spéit gouf hatt op den Daach vun der Schoul gelackelt, Kerosin iwwert hatt geschott an ugefaangen. Déi jonk Fra ass spéider am Spidol un hire Blessure gestuerwen.

De Mord hat am Bangladesch gréisser Demonstratiounen ausgeléist. Zanterhier goufen all d'staatlech Schoulen am Bangladesch gezwongen, eng Vertrauensléierin anzestellen.