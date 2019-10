Ënnert dem Drock vun den USA, beroden d'NATO-Verdeedegungsminister um Freideg iwwert d'Verdeedegungsdepense vun de Memberlänner.

Den US-President Donald Trump kritiséiert d'NATO-Länner ëmmer nees wéinst hiren am Verglach niddrege Cotisatiounen. Besonnesch Däitschland huet den Donald Trump dobäi am Viséier. Déi däitsch Verdeedegungsministesch Annegret Kramp-Karrebauer huet sech schonn e puer mol fir eng Hausse vun den Depensen ausgeschwat. Sou wëll Däitschland bis 2024 Verdeedegungsdepensen an Héicht vun 1,5% vum PIB erreechen. Bis 2031 soll d'Zil vun der NATO, dat heescht 2 Prozent erreecht sinn.