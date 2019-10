An der Haaptstad Bagdad koum et doropshin zu Affrontementer mat der Police.

Wéi et vun Aenzeien heescht, hätten d'Beamten an där sougenannter grénger Zone, an där d'Regierungsgebaier an auslännesch Ambassade sinn, Waasserwerfer agesat, fir Demonstranten ze verdreiwen.

Wärend de Protester waren Uganks Oktober iwwer 150 Mënschen ëm d'Liewe komm. D'Protester riichte sech ënnert anerem géint Korruptioun, den héije Chômage an déi chronesch Stroumausfäll. Wéinst där brutaler Reaktioun vun der Police goufen et manner Protestaktiounen. Fir de Freideg sinn awer schonn erëm nei Demonstratioune geplangt.