Zanter dem Ufank vu senger Amtszäit huet den US-President Donald Trump ëmmer nees Problemer mat kritesche Medienhaiser.

Elo huet de Republikaner een neie Plang: D'Staats-Agencë sollen hir Aboe vun der "New York Times" an der "Washington Post" auslafe loossen.

D'Spriecherin Stephanie Grisham huet matgedeelt, dass dat fir de Steierzueler "signifikant Käschte spuere géing" vun "honnertdausenden Dollar".

Den Trump steet béiden Zeitunge kritesch géigeniwwer, si allerdéngs och him géigeniwwer. An engem Interview vu "Fox News" huet den Trump e Méindeg gesot, am Wäissen Haus wéilt een d'"Times" an d'"Washington Post" net méi. Virun engem Mount hat den US-President béid Zeitunge schonns als "Feinde vum Vollek" bezeechent.