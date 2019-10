Wéi däitsch Medie mellen, gouf zu Limburg eng Fra fir d'éischt vun engem Auto ugestouss, an duerno mat enger Aaxt erschloen.

Beim Täter soll et sech ëm de Mann vun der Fra handelen. De presuméierten Täter, e Mann vu 34 Joer, gouf festgeholl. D'Police geet vun engem Bezéiungsdrama aus.

De Mann soll fir d'éischt mam Auto op den Trottoir gerannt sinn, an huet d'Fra do ugestouss. Duerno hätt e mat engem Géigestand op d'Fra ageschloen, déi deen Ament um Buedem loung. Aenzeien no soll et sech bei deem Géigestand ëm eng Aaxt gehandelt hunn.

D'Dot soll an der Géigend vun der Gare zu Limburg geschitt sinn. De Beräich gouf ofgespaart an d'Spuresécherung ass op der Plaz.