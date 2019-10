Ëmmer nees waren Force de l'Ordre do mat Supporter vum Oppositionellen Jawar Mohammed uneneegeroden.

Gläichzäiteg gouf et brutal Konflikter tëscht verschiddenen ethneschen Gruppen. D'Protester riichte sech géint de Premier Abiy Ahmed, deen jo eréischt kierzlech mam Friddensnobelpräis ausgezeechent gouf.

Eréischt am August war den Jawar Mohammed an Äthiopien gaangen. Hien ass Fondateur vum Oppositiouns-Medium Oromia Media Network, mat Sëtz an den USA.

Grond fir d'Gewalt si wuel Tensiounen bannent der Ethnie Oromo, déi gréissten an Äthiopien, mä bis viru kuerzem nach ausgeschloss vum Pouvoir.

D'Nominatioun vun engem Premierminister, deen där Ethnie ugehéiert, an deen iwwerdeems eng Mamm an eng Fra huet, déi der zweet-gréisster Ethnie Amhara ugehéieren, huet Hoffnung gemaach, dass d'ethnesch Konflikter am Land reduzéiert kéinte ginn.

Den Jawar Mohammed setzt sech awer virop fir d'Oromo an. Den Abiy Ahmed steet fir d'Gläichberechtegung tëscht de verschiddenen Ethnien a Reliounen.