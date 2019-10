Den Evo Morales gouf vum Ieweschte Walgeriicht offiziell zum Gewënner vun de Presidentschaftswalen deklaréiert.

Hien hätt d'Walen de leschte Sonndeg mat 47,1 Prozent vun de Stëmme gewonnen, géintiwwer 36,5% fir de konservativen Oppositiounspolitiker Carlos Mesa. Domat muss de Morales net nach emol an engem zweete Waltour untrieden.

A Bolivien gëtt zanter puer Deeg iwwert den Ausgang vun dëse Wale gestridden. De Mesa schwätzt vu Walbedrug a wëll d'Resultat net unerkennen. Och international gouf et Zweiwel um Walresultat. Nieft der EU an den USA haten och eng sëlleche südamerikanesch Staaten d'Regierung zu La Paz opgeruff, en zweete Waltour z'organiséieren, fir dass et Kloerheet beim Resultat gëtt.