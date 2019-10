CNN mellt, dass bei engem Spezialasaz a Syrien de Leader vum sougenannten Islamesche Staat, Abu Bakr Al Bagdadi soll ëm d'Liewe komm sinn.

Den Asaz wier e Samschdeg an der Provënz Idlib am Nordweste vu Syrien duerchgefouert ginn. Et hätt een dobäi geziilt den Al-Bagdadi an d'Viséier geholl gehat.

CNN berifft sech op héich Vertrieder aus dem amerikanesche Verdeedegungsministère.

Wéi et weider heescht, hätt den Al-Bagdadi sech am Kader vun där Attack selwer mat enger Selbstmordsprengveste ëmbruecht. Eng Bestätegung, duerch en DNA-Test, dass et sech beim Affer wierklech ëm den Al-Bagdadi handelt, steet nach aus.

D'Wäisst Haus soll am Laf vum Sonndeg nach e Statement ofginn. Den Donald Trump selwer huet awer scho getwittert, eppes ganz Wichteges wier grad geschitt.