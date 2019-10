Zu Barcelona hunn e Samschdeg Honnertdausende Mënsche fir d'Onofhängegkeet vu Katalounien demonstréiert. Géint der Owend goufen d'Protester gewalttäteg.

Et gouf Blesséierter a Leit goufe festgeholl. Op d'mannst 15 Mënschen goufen verwonnt, dorënner och 4 Polizisten - ee vun hinnen schwéier. Op d'mannst 3 Mënschen goufen festgeholl.

Alt nees gouf an der Haaptsaach an der Strooss virum Sëtz vun der spuenescher Police zu Barcelona protestéiert. Eng Grupp Demonstranten huet ënnert anerem mat Fläschen a Richtung vun de Polizisten geheit. Déi hu mat Matraquen a Gummi-Patroune reagéiert.



Alles an allem sinn d'Protester um Samschdeg awer méi friddlech ausgefall ewéi nach virun enger Woch.