De Vott gëllt an Däitschland als enorm wichteg, well en e Wiessel vun der politescher Richtung an Däitschland mat sech brénge kéint.

Den eenzegen Ministerpresident vun der Linke Bodo Ramelow kéint nämlech ofgewielt ginn. Gläichzäiteg kéint den Björn Höcke e gutt Resultat maachen, de Kandidat, deen esouguer bannent der AfD um rietse Bord agéiert. D'CDU zu Thüringen fäert dogéint dat schlechtste Resultat zanter 1990. Esou ass et gutt méiglech, dass am Bundesland keng Regierungsmajoritéit zustane kënnt, wärend déi parteiintern Konflikter zu Berlin eskaléieren.



24 Joer laang gouf Thüringen vun der CDU regéiert, 15 Joer mat absoluter Majoritéit. Viru 5 Joer hat d'CDU d'Muecht missen un déi éischt rout-rout-gréng Koalitioun an Däitschland ofginn.



Zu Thüringen liewen 2,1 Milliounen Mënschen, d'Tendenz weist däitlech no ënnen. 1,7 Millioune Leit si wahlberechtegt. Mat engem Resultat gëtt fréistens géint 22.30 Auer gerechent.