Fir déi alleréischte Kéier ginn déi Lénk déi stäerkste Kraaft bei Landtagswalen. D'AfD läit op der 2. Plaz, dat virun der CDU.

D'Partie vum zanter 2014 amtéierende Ministerpresident Bodo Ramelow ass mat Ofstand déi stäerkste Kraaft am Thüringer Landesparlament.

Éischte Prognosen no kommen déi Lénk op ronn 29,8 Prozent, iwwerdeems d'AfD op 23,2 Prozent kënnt, also e Plus vun 12,6 Prozent. D'CDU verléiert 11,5 Prozent a fält op 22 Prozent a fält also hannert d'AfD an déi Lénk zeréck. D'SPD verléiert 3,8 Prozent a fält deemno op 8,6 Prozent. Fir d'CDU an d'SPD ass et dat schlechtste Resultat, dat si jee haten.

Ob d'Koalitioun déi Lénk, SPD an déi Gréng weidergoe kann, ass nach net gewosst.