De Gouverneur huet den Noutstand fir ganz Kalifornien ausgeruff. Ronn 180'000 Leit goufe vun den Autoritéiten opgeruff, hir Haiser ze verloossen.

Ganz schlëmm ass et an der Wäibauregioun Sonoma, 120 Kilometer nërdlech vu San Francisco. Eleng do sinn 3'000 Pompjeeën am Asaz.

D'Bränn verdeele sech iwwert e Gebitt vun 12'000 Hektar a waren e Sonndeg just zu 10 Prozent ënner Kontroll. D'Autoritéite ginn dovunner aus, dass d'Feier net virum 7. November vollstänneg wäert geläscht sinn.