Den haut 62 Joer ale Kannerschänner hofft duerch en neie psychiatreschen Test éischter aus dem Prisong ze kommen.

De Kannerschänner-a Mäerder Marc Dutroux wëll an den nächsten zwee Joer aus dem Prisong eraus. Seng Affekoten hunn d'Prozedur lancéiert an e Bréisseler Geriicht huet d'Demande acceptéiert. An deem Kader gouf decidéiert, dass 3 Experten nach emol e psychiatreschen Avis sollen ausschaffen, fir erauszefannen, ob de Marc Dutroux nach ëmmer eng Gefor duerstellt.

Den Dutroux war 1996 mat Komplize verhaft ginn.

Hie gouf 2004 schëlleg gesprach tëscht 1995 a 96 zwee Meedescher ëmbruecht an der op d'mannst eng hallef Dosen entféiert a violéiert ze hunn.

Den Avis vun den Experte soll bis Mee 2020 redigéiert sinn.

Dem Dutroux seng Ex-Fra Michelle Martin ass 2012 virzäiteg fräikomm. Säi Kompliz Michel Lelièvre ass leschte Mount ënnert Oplagen aus dem Prisong gelooss ginn.