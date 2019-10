En 80-Joer-ale Mann, fréiere Kandidat vum Front national, huet e Méindeg op zwou Persoune geschoss a si dobäi schwéier blesséiert.

De presuméierten Täter vum Haassverbriechen ass séier festgeholl ginn. Hien huet d'Dot zouginn a gëtt wéinst versichtem Mord festgehalen. Der Police no huet de Mann am Nomëtte versicht d'Dier vun der Moschee a Brand ze stiechen. Dobäi wier e vun deenen zwou Persounen iwwerrascht ginn, hätt dunn op si geschoss an en Auto a Brand gestach. Déi zwee Affer vu 74 an 78 Joer goufe béid schwéier blesséiert.