Am Chile ginn d'Protester weider, och nodeems de President Sebastián Piñera d'Regierung remaniéiert huet.

E Méindeg den Owend koum et zu Gewalt tëschent honnerten Demonstranten an der Police. D'Police ass mat Waasserkanounen an Tréinegas géint d'Demonstrante virgaangen, déi mat Steng op si geschoss hunn. Net wäit vum Presidentepalais huet en Akafszenter gebrannt - méiglecherweis duerch Brandstëftung.

Zanter iwwert enger Woch ginn d'Leit am Chile géint déi sozial Ongläichheeten op d'Strooss, si fuerderen dem President säi Récktrëtt an eng aner Wirtschaftspolitik, déi méi am Sënn vun de Leit ass. Bei de Protester si bis elo 20 Mënschen ëm d'Liewe komm. Fir d'Demonstranten ze berouegen, hat de President e Méindeg 8 vu 24 Minister ausgetosch. En hat ënner anerem den ëmstriddenen Inneminister Andrés Chadwick entlooss.