Am Süde vun de Philippinnen huet an der Nuecht op en Dënschdeg de Buedem geziddert. Et war e schwéiert Äerdbiewe mat enger Stäerkt vu 6,6.

Op d’mannst eng Persoun ass wéinst de Folge vum Äerdbiewe gestuerwen. Bei engem Äerdbiewe vun ähnlecher Stäerkt virun zwou Wochen, ware 7 Mënsche gestuerwen an 215 blesséiert ginn.