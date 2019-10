De prodemokrateschen Aktivist Joshua Wong däerf sech net fir lokal Walen zu Hong Kong opstellen. Dat huet hien op de sozialen Netzwierker matgedeelt.

Hien huet der Regierung Zensur an en Aschnëtt a seng politesch Rechter reprochéiert. Vun der Regierung heescht et, dem Joshua Wong seng Nominatioun wier net validéiert ginn, well hie sech fir d'Selbst-Bestëmmung vun Hong Kong ausschwätzt - dat wier net am Aklang mat der Basic Law, souzesoen der Stad hir Constitutioun.

Zanter Méint gi pro-demokratesch Demonstranten zu Hong Kong op d'Strooss. Den 22-Joer-ale Joshua Wong ass ee vun de prominenteste pro-demokratesche Figuren, zanter de Protester vun der sougenannter Präbbeli-Beweegung 2014.